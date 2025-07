Sesto giorno di ritiro per il Cagliari in Val Camonica. Dopo il riscaldamento in palestra, alle 10 precise i rossoblù iniziano la seduta di allenamento.

Ma prima di iniziare, il mister Fabio Pisacane ha radunato la squadra per un breve commento al lavoro fatto e per gli auguri di gruppo ad Alessandro Di Pardo, che oggi festeggia i 26 anni.

