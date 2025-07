Un altro giovane per la nuova Torres: ha frimato Luca Bonin, attaccante classe 2006, proveniente dal settore giovanile dell'Udinese. Bonin ha firmato un contratto di apprendistato professionalizzante triennale. Significa che come Fois, Frau e Iovieno non rientra nel computo della lista dei 23 contratti previsti per la serie C.

Luca Bonin è stato tra i migliori dell'Udinese nel campionato Primavera 1: ha totalizzato 33 presenze siglando 7 gol.

Ha raggiunto la squadra sassarese nel ritiro di Sappada che si allenerà sino al 30 luglio agli ordini del tecnico Michele Pazienza.

