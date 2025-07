La Torres ha ceduto in prestito Ayman Sanat al Campodarsego, formazione del girone C della serie D. L'esterno d'attaco di 23 anni era rientrato dal prestito al Mestre (sempre nel Campionato Nazionale Dilettanti) e non era stato aggregato alla squadra che ha raggiunto oggi il ritiro di Sappada, in provincia di Udine.

Sanat ha un contratto con il Club rossoblù fino al 30 giugno 2027.

Nel frattempo per l'attaccante Manuel Fischnaller che ha chiesto di lasciare Sassari (ha contratto sino al 2026) si è fatto avanti il Trapani.

