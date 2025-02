Il personaggio principale di Cagliari-Parma è senza dubbio Florinel Coman. In campo al 69’ per Mattia Felici, al 70’ stava già esultando. E non per un gol qualsiasi, ma per lo spettacolare destro con cui ha superato Suzuki per il momentaneo 2-0 del Cagliari. Una rete tanto bella quanto decisiva, visto che è poi finita 2-1. «Sono molto contento di essere qua e di essere entrato e aver fatto la differenza», afferma con un traduttore d’eccezione: Răzvan Marin, il suo connazionale oggi alla centesima presenza in rossoblù. «Per me invece è la prima partita nel calcio che conta, in uno dei primi cinque campionati al mondo».

Coman ha potuto esultare sotto la Curva Sud in festa, ma non vuole essere lui in primo piano: «Sono molto felice per quello che mi sta succedendo, ma bisogna pensare all'obiettivo principale della società», sottolinea. «Voglio adattarmi quanto più velocemente possibile per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo».

Non poteva chiedere prima volta migliore, con neanche due minuti per fare gol al debutto col Cagliari al terzo pallone toccato. Ma Coman, arrivato in prestito secco dall’Al-Gharafa nell’ultimo giorno di mercato, guarda oltre: «Prima di tutto voglio rimanere in salute, che è la cosa più importante. Poi la salvezza del Cagliari».

