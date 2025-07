Prima conferenza di Ponte di Legno affidata a due veterani del Cagliari come Alessandro Deiola e Gabriele Zappa. «Una bella sensazione», spiegano entrambi. «Per me la realizzazione di un sogno», aggiunge Deiola. Mentre Zappa ammette: «Nelle prime due stagioni non avevo ancora capito cosa volesse dire indossare questa maglia. Ora ho imparato ad apprezzare quello che provano i tifosi, specie nelle trasferte. È un piacere avere la gente che ci sostiene durante le partite».

La parola d’ordine è entusiasmo. E per Deiola c’è una sensazione speciale nel ritrovare da allenatore un suo ex compagno come Fabio Pisacane: «È stato il mio primo compagno di stanza, alla mia prima trasferta in Serie B nella prima stagione da pro. Abbiamo avuto da subito un ottimo legame, so quali sono i suoi valori e le sue richieste. Sarò a disposizione, come tutti».

Tifosi del Cagliari sugli spalti durante l'allenamento in ritiro

Pronto a nuove battaglie anche Zappa, che ha detto no alle chiamate di Lecce e Cremonese: «Cagliari per me è casa mia. Darò sempre il 120% per questa maglia, come fatto sempre. E quest’anno spero di poter fare qualche assist in più…»

