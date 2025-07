Sono sei i giocatori esclusi dal ritiro di Sappada che inizierà domani. Non rientrano nel progetto della Torres 2025/26 Dametto, Coccolo e Liviero più Goglino e Sanat. Ha deciso di andare via il bomber Fischnaller che non ha accettato il prolungamento di contratto proposto dalla società rossoblù.

Questi i convocati.

PORTIERI – Zaccagno, Petriccione, Marano, Stangoni

DIFENSORI – Antonelli, Idda, Fabriani, Lattanzio, Biagetti, Mercadante, Frau, Dumani

CENTROCAMPISTI – Mastinu, Giorico, Brentan, Carboni, Nunziatini, Masala, Iovieno, Mandras, Zecca, Zambataro

ATTACCANTI – Nanni, Lunghi, Fois, Zamparo, Scotto, Diakite

© Riproduzione riservata