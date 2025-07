Battere la Norvegia si può. E' il messaggio che le azzurre del calcio mandano alla nazionale italiana dopo il successo per 2-1 a Ginevra sulle scandinave che le proietta alla semifinale dell'Europeo. Un traguardo raggiunto l'ultima volta nel 1997, quando però partecipavano solo otto squadre.

L'Italia di Andrea Soncin grazie alla doppietta di Girelli compie un'impresa in cui pochi credevano, è tra le prime quattro del Continente e attende ora di conoscere la sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra Svezia e Inghilterra.

Alla vigilia del torneo sarebbe stato considerato un successo raggiungere i quarti di finale, come non accadeva dal 2013, ma a questo punto nulla impedisce di sognare. "E' un'emozione incredibile, è tutto fantastico. E' un bel messaggio per tutto il movimento, è il regalo che possiamo fare a chi vive con passione il calcio - commenta il ct -. Siamo orgogliosi, le ragazze hanno fatto qualcosa di eccezionale, ora godiamoci il momento, poi penseremo alla semifinale".

