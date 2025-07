Sarà una serata di altissima emozione quella di sabato 2 agosto: all’Unipol Domus andrà in scena la prima edizione del Trofeo Gigi Riva, a un anno e mezzo dalla scomparsa del Mito. Per l’occasione, il Cagliari scenderà in campo in amichevole contro i francesi del Saint-Étienne, la squadra contro cui i rossoblù debuttarono in Coppa dei Campioni nel 1970. Dalle 16 di oggi sono in vendita i biglietti per la serata, che prenderà il via alle 19 (la partita alle 20.30) con un evento artistico e musicale con vari artisti coinvolti.

Nella prima fase, fino alle 23.59 di domani, potranno usufruire della prelazione riservata ai possessori di membership “Islanders” tutti gli abbonati che hanno sottoscritto l’abbonamento alla data del 16 luglio. Venerdì potranno esercitare la prelazione gli abbonati che hanno sottoscritto l’abbonamento nella giornata di oggi. Al momento sono 11.500 le tessere sottoscritte, con ancora due settimane per sfondare quota 13.500 della scorsa stagione.

La vendita libera inizierà alle ore 10 di sabato 19 luglio. I prezzi sono 20 euro nelle curve, 25 nei Distinti Laterali, 30 nei Distinti Centrali, 40 in Tribuna Blu e 50 in Tribuna Rossa. Per Distinti Centrali e tribune previste riduzioni per donne, Over-65 e Under-18, mentre gli Under-12 pagano 2 euro in tutti i settori fino a esaurimento posti. Il settore ospiti è a 20 euro.

Sarà possibile acquistare i biglietti per il Trofeo Gigi Riva sulle ricevitorie autorizzate TicketOne e sulla piattaforma online della stessa società. Il costo di prevendita è di 2 euro su tutti i canali di vendita. Il giorno gara i cambi utilizzatore possono essere effettuati entro e non oltre 4 ore prima dell’inizio dell’evento (ossia entro le 15). La partita fra Cagliari e Saint-Étienne sarà l’unica in Sardegna del precampionato, in attesa dell’esordio in Coppa Italia del 16 agosto.

