Cagliari-Genoa apre alle 20.45 la ventottesima giornata di Serie A, con la squadra di Davide Nicola che cerca la quinta vittoria casalinga in questo campionato contro un avversario a +6 e vicino alla zona tranquillità. Finora i tre punti alla Domus sono arrivati contro Torino, Verona, Lecce e Parma: successi, questi ultimi, che avevano dato una grossa spallata nella lotta salvezza ma che non sono ancora sufficienti, con l’atteggiamento nelle scorse tre giornate che non è piaciuto e ha portato al ritiro (non punitivo, ha voluto sottolineare più volte il tecnico nella conferenza stampa di ieri) iniziato da martedì pomeriggio ad Assemini.

In campo sono attese di certo delle novità rispetto alla squadra che ha perso 2-1 al Dall’Ara domenica. In particolare sugli esterni, dove non c’è Zito Luvumbo (ne avrà per circa tre settimane dopo il nuovo infortunio) ed è previsto il rilancio di Mattia Felici, non certo subentrato al meglio a Bologna col rigore causato dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Come trequartista più Nicolas Viola di Gianluca Gaetano, visto che il secondo si porta ancora indietro un’infiammazione al ginocchio. Tommaso Augello va terzino sinistro, al posto di Adam Obert. Di punta c’è ovviamente Roberto Piccoli, che è un ex: 5 presenze senza gol nel 2022, ha segnato per chiudere il 2-2 dell’andata allo scadere.

Arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna, calcio d’inizio alle ore 20.45. Su unionesarda.it il live dell’anticipo, su Radiolina collegamento dalle 20.15 con la radiocronaca di Lele Casini e il post partita condotto da Luca Neri al fischio finale con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Genoa.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, J. Vásquez, Martín; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Messias; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

