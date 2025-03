Solo Zito Luvumbo indisponibile per Cagliari-Genoa di domani sera (ore 20.45). L’angolano, infortunatosi domenica scorsa a Bologna, sarà costretto a stare di nuovo fuori dopo aver già saltato più di due mesi di campionato: la distrazione al bicipite femorale della coscia destra gli impedirà di giocare anche contro la Roma, con l’obiettivo di recuperarlo per la sfida interna col Monza del 30 marzo. Ossia dopo la sosta per le nazionali, con tre settimane di stop previste.

Recupera invece Kingstone, che aveva saltato le ultime due partite a causa di una contusione al ginocchio sinistro. Il giovane attaccante è comunque il terzultimo per impiego nella rosa rossoblù, con 3 presenze in questa Serie A. Meno di lui solo Jakub Jankto e il terzo portiere Giuseppe Ciocci, ancora a 0’ in stagione. A disposizione il resto della rosa, da martedì in ritiro (non punitivo, come ha tenuto a ribadire Nicola in conferenza).

Questi i ventitrè convocati di Nicola per Cagliari-Genoa: calcio d’inizio domani alle ore 20.45 all’Unipol Domus. L’arbitro sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

© Riproduzione riservata