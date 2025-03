Dopo aver diretto la settimana scorsa Inter-Lazio di Coppa Italia, Michael Fabbri torna ad arbitrare in Serie A: lo farà venerdì sera in Cagliari-Genoa, anticipo che apre la ventottesima giornata di campionato venerdì alle ore 20.45 all’Unipol Domus dopo il ritiro deciso dalla società. Come assistenti dell’arbitro della sezione Aia di Ravenna ci saranno Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi, entrambi della sezione di Roma 2, quarto ufficiale Marco Monaldi (Macerata). Al Var l’ormai noto Valerio Marini (precedenti più volte non certo positivi col Cagliari), con assistente Matteo Gariglio (Pinerolo).

Il Cagliari cerca, nella partita contro il Genoa, la prima vittoria con Fabbri arbitro in questa stagione. Finora sono arrivati gli altri due risultati: una sconfitta il 31 agosto a Lecce (1-0, espulso Patrick Dorgu per un fallaccio su Matteo Prati rilevato solo al Var) e un pareggio - di spessore - il 9 novembre col Milan alla Domus (3-3). In generale appena 3 successi in 15 incontri (poi 6 pareggi e altrettante sconfitte), l'ultima vittoria 0-2 a Crotone il 28 gennaio 2021. Curiosità: mai un'affermazione per i rossoblù con lui alla Domus (il già citato pari col Milan e 2 sconfitte), perché gli unici successi in casa sono arrivati al Sant'Elia nel 2016-2017, 3-0 all'Atalanta e 4-1 proprio al Genoa.

Queste le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata di Serie A, in programma da venerdì a lunedì.

Cagliari-Genoa venerdì 7 marzo ore 20.45 - Michael Fabbri

Como-Venezia sabato 8 marzo ore 15 - Giovanni Ayroldi

Parma-Torino sabato 8 marzo ore 15 - Francesco Fourneau

Lecce-Milan sabato 8 marzo ore 18 - Daniele Doveri

Inter-Monza sabato 8 marzo ore 20.45 - Luca Zufferli

Verona-Bologna domenica 9 marzo ore 12.30 - Antonio Rapuano

Napoli-Fiorentina domenica 9 marzo ore 15 - Andrea Colombo

Empoli-Roma domenica 9 marzo ore 18 - Marco Di Bello

Juventus-Atalanta domenica 9 marzo ore 20.45 - Simone Sozza

Lazio-Udinese lunedì 10 marzo ore 20.45 - Marco Piccinini

© Riproduzione riservata