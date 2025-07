I disagi sono finiti questo pomeriggio, quando anche la corsia di marcia della Strada statale 195 interessata dai lavori sulla condotta del Tecnocasic è stata aperta al traffico, mettendo la parola fine ai disagi patiti per tre giorni da migliaia di automobilisti.

Sospiro di sollievo per residenti, lavoratori pendolari e turisti: l’arteria sulcitana, che era stata chiusa al traffico dalla rotatoria de Sa cardiga e su schironi sino a quella che divide il territorio di Capoterra da quello di Sarroch è percorribile in entrambi i sensi di marcia.

Dovranno ancora attendere pochi giorni i mezzi pesanti: non appena il tratto in cui gli operai sono intervenuti per riparare la mega condotta che porta l’acqua grezza alla raffineria della Saras verrà asfaltato, potranno circolare anche i camion.

