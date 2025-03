«Il ritiro? Siamo stati ben felici di farlo. Dopo la partita col Bologna avevamo bisogno di recuperare. Ci ha permesso, quindi, di concentrarci su certe situazioni in particolare, di spezzare in due gli allenamenti quotidiani, di approfondire le sezioni sui video e i calci piazzati. Succederà ancora di rifarlo quando le partite sono così ravvicinate». Il Cagliari è pronto e carico al punto giusto per la sfida di domani sera alla Domus con il Genoa, assicura Davide Nicola, che proprio ieri ha spento 52 candeline.

«È una partita importante perché possiamo fare un ulteriore passo in avanti e perché ne mancano undici alla fine, ma non è certo decisiva», tiene a precisare il tecnico piemontese nella conferenza stampa pre-gara al Crai Sport Center di Assemini. La pressione? «Non è un problema. Anzi, io spero che ci sia sempre. Per quanto mi riguarda, se non sentissi il fuoco dentro, farei fatica a esprimermi».

Nicola crede molto in questa sfida senza, però, avere l’assillo della classifica o la paura di sbagliarla. «Sbaglieremo ancora, del resto. L’importante è sapere chi siamo e quello che vogliamo». L’avversario? «Squadra organizzata e di qualità. Con Vieira ha trovato un equilibrio nella fase difensiva. Dovremo essere bravi pertanto a sviluppare il nostro gioco, mantenere sempre la giusta attenzione, magari comunicando anche di più tra noi in campo in alcune situazioni».

