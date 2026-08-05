Il ripescaggio di Usinese e Villacidrese in Eccellenza, complici le defezioni di Carbonia e Olbia, porta a rimodulare i due gironi di Promozione. Dalla Prima Categoria “salgono” altre due società: l’Antiochense e il Fonni, ossia le due finaliste dei playoff lo scorso maggio (vinti dai sulcitani). Ufficiale anche la fusione tra Arbus e Guspini, che danno vita anche alla nuova società Arbus Guspini Costa Verde.

Questo il Girone A: Accademia Sulcitana, Antiochense, Arborea, Arbus Guspini Costa Verde, Atletico Cagliari, Atletico Masainas, Cannonau Jerzu Picchi, Castiadas, Cus Cagliari, Ferrini, Samugheo, Sant’Elena, Selargius, Tharros, Uta e Vecchio Borgo Sant’Elia.

Questo, invece, il Girone B: Arzachena, Bosa, Buddusò, Campanedda, Castelsardo, Coghinas, Fonni, Li Punti, Luogosanto, Macomer, Macomerese, Monte Alma, Ovodda, Ozierese, San Giorgio Perfugas e Thiesi.

Le attività ufficiali della Promozione 2026-2027 inizieranno dalla Coppa Italia, con il primo turno (sedicesimi) con andata domenica 30 agosto alle 17 e ritorno domenica 6 settembre alla stessa ora. Queste le partite: Luogosanto-Arzachena, Coghinas-Castelsardo, Monte Alma-San Giorgio Perfugas, Li Punti-Campanedda, Bosa-Thiesi, Macomerese-Macomer, Ozierese-Buddusò, Fonni-Ovodda, Tharros-Samugheo, Arbus Guspini Costa Verde-Arborea, Uta-Accademia Sulcitana, Antiochense-Atletico Masainas, Atletico Cagliari-Sant’Elena, Cus Cagliari-Ferrini, Selargius-Vecchio Borgo Sant’Elia, Cannonau Jerzu Picchi-Castiadas.

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