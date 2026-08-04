La stagione 2026-2027 di futsal è pronta a partire e da oggi è ufficiale: saranno quattordici le società sarde al via. Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato gli organici, accogliendo le domande di ripescaggio dei tre club dell’Isola che avevano chiesto l’inserimento nella nuova Serie B: si tratta di Ichnos Sassari e Monastir nel maschile e del Decimoputzu nella femminile.

Nei tornei maschili, l’unica squadra sarda in Serie A2 è il Quartu che è stato inserito nel Girone A. Le avversarie: Altovicentino, Antenore Sport Padova, Aosta, Avis Isola, Elledì, Energy Saving, Futsal Imolese, Modena Cavezzo, Olimpia Verona, Varese e Videoton Crema. In B, rispetto alla scorsa stagione cambia la suddivisione per le formazioni isolane (sette in tutto): non più in due gironi, bensì in tre. Città di Cagliari e Ichnos Sassari vanno nell’A, con avversarie da Lombardia e Piemonte, Atletico Sestu ed Elmas nel B con club del Nord-Est, Monastir, San Sebastiano Ussana e Villaspeciosa nell’E con squadre laziali più una umbra.

Per i campionati femminili, il Cagliari sarà al via per la terza stagione consecutiva in Serie A. Le rivali sono Altamura, Audace Verona, Bitonto, Cmb, Falconara, Lazio, Levante Caprarica, Molfetta, Napoli, Roma e Tikitaka. In Serie B, l’Ittiri e l’Oristanese vanno nel Girone A con avversarie del Nord Italia mentre il Cus Cagliari, il Decimoputzu e il Quartu nel C con laziali e toscane.

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