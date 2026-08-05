mercato
05 agosto 2026 alle 12:30
Il Luogosanto più forte con l'uruguaiano EchevarriaCentrocampista classe 2008 dalle ottime qualità tecniche
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La Polisportiva Luogosanto ha tesserato Sebastián Recto Echevarría, classe 2008, giovane talento che va a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.
Mezzala e trequartista dalle spiccate qualità tecniche, Echevarria arriva con un percorso di crescita internazionale maturato nelle giovanili di importanti realtà come Club Nacional de Fútbol e Danubio (Uruguay), oltre all'esperienza in Spagna con il Club Deportivo Raqui San Isidro.
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