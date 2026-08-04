Continuano le novità nelle fila delle formazioni oristanesi che prenderanno parte ai massimi tornei regionali. Il Terralba F. Bellu, neo-promosso in Eccellenza, ufficializza il colpo da “90” con l’arrivo di Stefano Sarritzu, classe 1992, profilo di esperienza che andrà a rinforzare il reparto avanzato della formazione allenata da Concas. Sarritzu nella sua carriera, tra serie D ed Eccellenza, ha vinto 5 campionati di Eccellenza vinti con Castiadas, Torres, L’Aquila, Rieti e Monastir, e il torneo di Serie D a Latina. Vanta, inoltre, più di 200 presenze in quarta serie e negli anni ha vestito anche le maglie di Pescara, Chieti, Flaminia e COS.

In Promozione, l’Arborea prosegue con le conferme. Il sodalizio del presidente Amerigo Colusso, infatti, comunica la prosecuzione del rapporto con Marco Cicu, difensore classe 2000, Fabio Dessì, il veterano del gruppo, e i giovani Luca Cillano (centrocampista classe 2008) e Gabriele Corona (attaccante del 2009).

La Tharros, invece, che pochi giorni fa ha ufficializzato il passaggio ad un nuovo gruppo direttivo, conferma il tandem Bruno Frongia e Gianluca Pinna in panchina. Con loro rimarrà in biancorosso anche buona parte del giovane gruppo che tanto bene ha figurato nella scorsa stagione. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare alcuni innesti che andranno a rinforzare la squadra e verrà presentata la nuova società. Con la conferma di Frongia e Pinna, dunque, si darà continuità al percorso tecnico già avviato lo scorso anno.

In Prima Categoria, il Circolo Ricreativo Arborea ha annunciato le conferme di Marco Beltrame, Davide Camedda e Vittorio Schioppa. Le novità sono relative ai giovani: alla corte del confermato Alessandro Deplano, infatti, arrivano Marco Caria, ex Nurachi (del 2007), Claudio Loddo (2008) e Gianluca Pinna (2009) dalle giovanili del Terralba.

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