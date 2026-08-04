Primi test all’orizzonte per il Santa Teresa, che ha iniziato quattro giorni fa la preparazione della stagione che la vedrà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza.

Sabato a Budoni la squadra di Fabio Levacovich affronterà la formazione locale, mentre giovedì prossimo se la vedrà col Latte Dolce a Sassari. Due avversari di categoria superiore (la Serie D) attendono, dunque, i biancocelesti per le prime amichevoli estive, che proseguiranno dopo Ferragosto con altri appuntamenti, ancora da programmare.

Intanto, allo stadio “Buoncammino” i biancocelesti procedono nella preparazione della stagione agli ordini di Levacovich, con la supervisione del preparatore atletico Giulio Murru. Stando alle prime impressioni, i nuovi acquisti – da Paolo Arca a Federico Campus, da Marco Aiana a Joel Salvi Costa e ai numerosi under – si starebbero inserendo bene nel gruppo costruito sullo zoccolo duro dello scorso anno.

Entusiasmo, concentrazione massima e voglia di ripartire alla grande accomunano tutti, nella consapevolezza che se da un lato, dopo la salvezza conquistata ai playout nell’ultimo campionato, bisognerà alzare l’asticella delle ambizioni, dall’altro il torneo si preannuncia più competitivo che mai.

Per l’organico ufficiale sarà necessario attendere ancora qualche ora, ma, salvo sorprese, nel massimo campionato regionale di calcio giocheranno quest’anno squadre blasonate pronte a dare battaglia su tutti i campi per raggiungere i loro obiettivi.

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