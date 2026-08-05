Terremoto in vista della stagione 2026/2027 del massimo campionato regionale sardo. Due piazze storiche restano fuori dal girone unico: al loro posto salgono le prime due della graduatoria ripescaggi.

Due assenze pesanti alla vigilia del nuovo campionato di Eccellenza. Con il Comunicato Ufficiale, il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che il Carbonia e l'Olbia non hanno regolarizzato la domanda di iscrizione al campionato e devono pertanto ritenersi rinunciatarie.

Alla scadenza dei termini fissati per lunedì 20 luglio 2026 (termine ordinario) e giovedì 30 luglio 2026 (termine perentorio), soltanto 14 delle 16 società aventi diritto avevano perfezionato l'iscrizione. Le due mancate all'appello sono appunto Carbonia e Olbia, escluse dal torneo di competenza.

Per completare l'organico, il Consiglio Direttivo del Comitato ha deliberato il ripescaggio delle società Villacidrese e Usinese, posizionatesi rispettivamente al primo e al secondo posto nella graduatoria dei ripescaggi delle squadre non aventi diritto.

Il massimo campionato regionale sardo prenderà il via domenica 13 settembre 2026. Questo l'organico completo del girone unico:

Alghero, Atletico Uri, Bonorva 1960, Calcio Lanusei 1987, Calcio Tortolì, F.B.C. Calangianus 1905, Iglesias Calcio, Ilvamaddalena 1903, Nuorese Calcio 1930, Santa Teresa Gallura, Taloro Gavoi, Terralba Francesco Bellu, U.S. Tempio, Usinese, Villacidrese Calcio e Villasimius.

Il mancato ingresso di Carbonia e Olbia si riflette anche sul campionato di Promozione. A seguito dell'ammissione in Eccellenza di Usinese e Villacidrese, e presi atto dei posti così resisi vacanti, il Consiglio Direttivo ha deliberato il ripescaggio in Promozione delle società Antiochense Sant'Antioco e Fonni, prime due nella relativa graduatoria dei ripescaggi.

Considerate rinunciatarie ed escluse dai campionati di competenza, Carbonia e Olbia non chiudono però definitivamente ogni porta. Il Comunicato precisa che le due società, su richiesta scritta e motivata da presentare entro il 20 agosto 2026, potranno chiedere il mantenimento dell'affiliazione e dell'anzianità federale maturata fino ad oggi.

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