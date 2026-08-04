Cresciuto nel settore giovanile del Latte Dolce, ha esordito in prima squadra cinque anni fa e progressivamente si è guadagnato spazio, tanto che l'anno scorso è stato schierato per 29 volte nell'undici di partenza. Il primo confermato è il jolly di centrocampo Gigi Piredda.

Una scelta non casuale quella del Sassari Calcio Latte Dolce targato Insula Sport, perché il giovane di origini osilesi, classe 2003, è quasi il paradigma della filosofia societaria: far crescere e valorizzare i talenti locali. A oggi Piredda vanta 81 presenze e 8 gol in Serie D con la maglia biancoceleste, ma le partite sono 107 se si aggiungono quelle disputate in Eccellenza.

Centrocampista completo, utile sia in fase di impostazione che di copertura, è un destro naturale ma sa usare bene anche il piede mancino. Può ricoprire vari ruoli e, all’occorrenza, è stato schierato anche come centrale difensivo. Per Gigi Piredda la stagione 2026/27 sarà la sesta consecutiva col Latte Dolce.

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