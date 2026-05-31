L'Antiochense conquista la finalissima dei playoff di Prima Categoria e sogna la Promozione. Sul campo neutro del "Remigio Corda" di Terralba, la formazione sulcitana supera per 2-0 il Fonni al termine di una gara combattuta e conquista il primo posto nella graduatoria dei ripescaggi.

Dopo una prima frazione equilibrata e intensa, la partita si è decisa nella ripresa grazie alle reti di Madeddu e Cosa, che hanno permesso all'Antiochense di festeggiare un successo meritato al termine di una stagione straordinaria. Una prestazione di grande maturità e solidità contro un avversario di valore come il Fonni, arrivato all'atto conclusivo dopo un campionato di alto livello.

La squadra ha saputo interpretare al meglio una finale secca, gestendo con attenzione i momenti più delicati del match e colpendo con cinismo quando si sono aperti gli spazi decisivi. Al triplice fischio è esplosa la festa dei tifosi biancorossi accorsi a Terralba per sostenere la squadra in una delle giornate più importanti della stagione.

Per l'Antiochense si tratta del coronamento di un percorso eccezionale che consente di chiudere i playoff regionali al primo posto della graduatoria dei ripescaggi verso la Promozione. Un traguardo costruito grazie al lavoro dello staff tecnico, all'impegno del gruppo e al sostegno costante dei propri sostenitori.

Onore comunque al Fonni, protagonista di una finale vera e combattuta fino all'ultimo minuto. La formazione barbaricina ha confermato il proprio valore e il prestigio di una società che continua a rappresentare una delle realtà più solide del calcio dilettantistico sardo.

Non si è invece disputata la finale valida per il terzo e quarto posto della graduatoria playoff. La Gioventù Sarroch ha infatti comunicato la rinuncia alla gara contro la Lanteri Sassari per motivi organizzativi.

In virtù della rinuncia dei campidanesi, la Lanteri Sassari viene classificata al terzo posto nella graduatoria dei ripescaggi, mentre il Sarroch occupa la quarta posizione.

La graduatoria finale dei playoff di Prima Categoria vede quindi l'Antiochense al primo posto davanti al Fonni, con la Lanteri Sassari terza e la Gioventù Sarroch quarta. Ora non resta che attendere i verdetti ufficiali relativi ai ripescaggi per conoscere le squadre che completeranno l'organico del prossimo campionato di Promozione.

© Riproduzione riservata