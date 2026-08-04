La Mercede Alghero continua a puntare sulle giocatrici cresciute in casa. In vista del prossimo campionato di Serie A2 Femminile, il club catalano ha ufficializzato la permanenza di Elisea Silanos e Aurora Coni, due delle giovani protagoniste del percorso degli ultimi anni in Serie B regionale.

Capitana della squadra nell'ultima stagione, Silanos è uno dei prodotti del vivaio catalano. Dopo aver completato tutta la trafila giovanile e collezionato quattro campionati di B, è pronta a misurarsi per la prima volta con il palcoscenico dell'A2.

Continuerà l'avventura in maglia Mercede anche Aurora Coni, ala classe 2006 originaria di Marrubiu. Cresciuta tra la Virtus Cagliari e Alghero, si appresta a disputare la quarta stagione consecutiva con la formazione algherese.

Le conferme di Silanos e Coni si aggiungono a quella di Yanitsa Derekyuvlieva e rappresentano un ulteriore segnale della linea societaria: mantenere il nucleo delle ragazze valorizzate negli ultimi anni, che potranno comunque contare essere supportate da compagne più esperte.

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