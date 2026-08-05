Secondo le prime indiscrezioni, l’Olbia non sarebbe stata ammessa al campionato di Eccellenza. L’esclusione dovrebbe essere ufficializzata in giornata dalla Federazione attraverso il comunicato che certificherà contestualmente il ripescaggio dell’Usinese.

Che fossero sorti problemi in sede di iscrizione era cosa nota. Adesso si attende il verdetto della Figc, per capire anche le ragioni – nel caso – della mancata ammissione al massimo torneo regionale di calcio dell’ultracentenario club gallurese.

Negli ultimi tre anni l’Olbia ha collezionato due passaggi di proprietà – da Alessandro Marino alla SwissPro nel novembre 2023 e dalla SwissPro alla Prosoccer lo scorso gennaio – e due retrocessioni, una diretta – dalla Serie C alla Serie D nella stagione 2023/24 – e una ai playout – nella stagione 2025/26 dalla D all’Eccellenza. Un declino sportivo che potrebbe culminare oggi nell’esclusione che costringerebbe i bianchi a ripartire dalla Seconda o dalla Terza categoria.

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