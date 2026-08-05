Sarà la Coppa Italia Eccellenza il primo appuntamento stagionale per le sedici squadre del massimo torneo regionale. Il turno inaugurale della manifestazione, gli ottavi di finale, si giocherà domenica 30 agosto (ore 17) con ritorno a campi invertiti una settimana più tardi (stessa ora), prima dell’inizio del campionato previsto per domenica 13 settembre. L’Iglesias è la squadra detentrice del titolo.

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale sono i seguenti: Ilvamaddalena-Santa Teresa, Calangianus-Tempio, Alghero-Usinese, Atletico Uri-Bonorva, Nuorese-Taloro Gavoi, Tortolì-Lanusei, Terralba-Villacidrese e Villasimius-Iglesias. Le “coppie” di qualificate si sfideranno ai quarti (la vincente di Ilvamaddalena-Santa Teresa contro quella di Calangianus-Tempio e così via) con il tabellone già predefinito sino alla finale.

I quarti saranno mercoledì 7 ottobre (andata) e mercoledì 21 ottobre (ritorno), alle 16, semifinali mercoledì 11 novembre (andata) e mercoledì 25 novembre (ritorno), alle 15, finale in gara unica e campo neutro con data e sede ancora da stabilire. La vincente parteciperà alla fase nazionale, che mette in palio un posto in Serie D.

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