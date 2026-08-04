L'Atletico Uri rinforza il proprio staff tecnico con l'arrivo di William Sciacca, che assume il ruolo di preparatore atletico della prima squadra. Professionista preparato e con una significativa esperienza nel calcio nazionale, Sciacca torna a vestire i colori giallorossi con grande entusiasmo dopo la parentesi alla Torres, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nell'area della preparazione atletica e del recupero infortuni.

Un rientro che porta competenza ed esperienza a disposizione del gruppo, in vista degli impegni della nuova stagione. <La società gli dà un caloroso bentornato e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura in giallorosso>, si legge nel comunicato ufficiale.

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