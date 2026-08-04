calcio
04 agosto 2026 alle 17:20
Prima categoria: il Decimoputzu più forte con gli arrivi di Erbì e FoisSi tratta di un centrocampista e un difensore
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Due nuovi acquisti al Decimoputzu per il prossimo campionato di Prima categoria.
La società ha tesserato Christian Erbì (classe 2006), centrocampista con una solida formazione nel settore giovanile del Selargius, con cui ha già collezionato importanti presenze nel campionato di Promozione ed Emmanuele Foddis (classe 2008), difensore fuoriquota, reduce dall'esperienza dello scorso anno con la maglia dell'Uta.
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