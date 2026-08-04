Due nuovi acquisti al Decimoputzu per il prossimo campionato di Prima categoria.

La società ha tesserato Christian Erbì (classe 2006), centrocampista con una solida formazione nel settore giovanile del Selargius, con cui ha già collezionato importanti presenze nel campionato di Promozione ed  Emmanuele Foddis (classe 2008), difensore fuoriquota, reduce dall'esperienza dello scorso anno con la maglia dell'Uta. 

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