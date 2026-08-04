L'Esperia aggiunge centimetri al proprio roster in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il club cagliaritano ha ufficializzato l'ingaggio del pivot Tommaso De Gregori, lungo riminese di 203 centimetri che nelle ultime stagioni ha sempre militato tra A2 e B Nazionale.

Classe 1998, De Gregori arriva da Quarrata, dove nell'ultimo torneo di Serie B Nazionale ha fatto registrare 8,8 punti di media. Cresciuto nel vivaio della Vuelle Pesaro, ha costruito il proprio percorso tra Serie A2 e terza serie, indossando anche le maglie di Vigevano, Lecco, Firenze, Pavia, Ravenna e San Severo, formazione con cui ha disputato il campionato di A2 nella stagione 2021/22.

Il suo arrivo rappresenta il primo intervento nel reparto lunghi, destinato a cambiare profondamente dopo le partenze di Thiam e Morgillo. La dirigenza rossoblù era alla ricerca di un giocatore capace di garantire presenza sotto canestro e una buona conoscenza della categoria, caratteristiche che hanno orientato la scelta sul centro romagnolo.

Il mercato dell'Esperia, però, non è ancora concluso. Dopo gli innesti degli esterni Luca Sanna ed Ezio Gallizzi, nelle prossime settimane è atteso almeno un altro lungo, mentre resta aperta anche la pista che porta a un giocatore straniero, individuato in un'ala con caratteristiche offensive.

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