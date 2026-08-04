Una nuova era per la nautica di lusso in Sardegna. L’arrivo a Olbia dell'iconico mega yacht M/Y Nero (è lungo 90 metri, ispirato agli anni ‘30) ha di fatto inaugurato ufficialmente la stagione della del nuovo Marina Molo Brin, gestito dal gruppo D-Marin.

Come si legge in un comunicato stampa, «l'approdo del M/Y Nero – rappresentato in Sardegna dall’agenzia Nautica Assistance – segna un passo storico per la città di Olbia, consolidando il suo ruolo di hub strategico e destinazione di prim'ordine per il diportismo mondiale. Con l'apertura del nuovo Marina Molo Brin, la città si attrezza per accogliere giga e mega yacht con lunghezze fino a 150 metri, offrendo servizi di altissimo livello nel cuore del waterfront cittadino».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata