Si chiamerà Arbus Guspini Costa Verde la nuova società nata dalla fusione tra i due club, Arbus e Guspini, che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Nelle scorse settimane era stata definita la trattativa, a seguito della volontà della dirigenza uscente del Guspini di non proseguire, e ora è arrivata anche l’ufficialità dopo che la Lnd ha ratificato l’accordo.

Il presidente della nuova società sarà Luca Garau, che già ricopriva lo stesso ruolo all’Arbus. Con lui anche l’allenatore, che sarà Nicola Agus: un nome per il quale dovrebbe mancare soltanto l’ufficialità. Per la Costa Verde ci sarà anche una formazione Under-21 e un settore giovanile completo fino agli Allievi. Nello scorso Girone A di Promozione, il Guspini (allenato da Cristian Dessì) aveva chiuso al quarto posto, lottando fino all’ultimo per vincere il campionato, mentre l’Arbus si era piazzato quinto nel Girone B di Prima Categoria.

«Da oggi inizia una nuova fase», l’annuncio della Costa Verde. «Una fase fatta di programmazione, lavoro quotidiano, serietà e condivisione. Una fase nella quale continueremo a metterci la faccia. Continueremo ad assumerci le nostre responsabilità. Continueremo a lavorare con trasparenza, rispetto e dedizione. Continueremo ad ascoltare, costruire e migliorare, perché la fiducia delle persone si conquista con i fatti e non con le parole. Il nostro futuro non dipende da ciò che ci manca».

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