Impara l’inglese in un mese. Il titolo della guida, da giovedì scorso in edicola con L’Unione Sarda e Il Sole 24 Ore (un euro in abbinata con i due quotidiani) racconta già tutto. L’autore, Matteo Salvo, è laureato in Ingegneria meccanica, Scienze pedagogiche e Psicologia. Un intreccio di competenze – scientifiche, educative e psicologiche – che è il cuore del metodo: un approccio strutturato, creativo e concreto pensato per aiutare ogni studente a tirare fuori il meglio di sé. Ha insegnato e tenuto corsi sul suo metodo all’interno di scuole e Università come la Bocconi, il Politecnico di Torino, l’Università di Management ed economia di Torino e il Convitto Mario Pagano di Capobasso, dov’è stata condotta una ricerca scientifica sul suo metodo di studio che ha evidenziato risultati sorprendenti. Impara l’inglese in un mese è il primo e per ora unico approccio per apprendere l’inglese attraverso le tecniche di memoria. Non si tratta di una grammatica tradizionale ma di un metodo per fornire le conoscenze basilari, dagli articoli alle frasi più complesse, e gli strumenti per riuscire a comunicare in ogni situazione esercitandosi attraverso la pratica. Grazie al metodo si possono ottenere i migliori risultati: in inglese questo sistema di apprendimento viene chiamato learning by doing, ovvero imparare attraverso il fare. Dedicato a chiunque voglia imparare l’inglese velocemente e divertendosi – imprenditori, professionisti, studenti e bambini – la serie rappresenta un viaggio alla conquista della Gran Bretagna. Fra l’altro Salvo è il primo italiano ad essersi aggiudicato il titolo di “International master of memory” ai Campionati mondiali di memoria.

Il metodo

Ogni volume è costituito da diversi argomenti completati dagli esercizi correlati suddivisi in tappe. L’ultimo esercizio di ogni tappa vi dirà quali contenuti ripassare e con quali intervalli di tempo per memorizzare le informazioni. Prima di poter passare alla tappa successiva, il lettore dovrà rispondere a una serie di “parole d’ordine” che garantiscono di aver assimilato completamente l’argomento. Oltre 1.100 illustrazioni aiutano il lettore a memorizzare, più di 900 vocaboli base della lingua, con tutte le principali regole grammaticali oltre naturalmente alla coniugazione dei verbi e i paradigmi dei verbi irregolari. Dice l’autore. «Utilizzeremo la creatività e l’associazione di idee e creeremo associazioni di immagini talmente paradossali che ricordarle sarà facile e divertente. Per molti aspetti, torneremo a pensare con lo stile creativo tipico del bambino che è dentro ciascuno di noi: non è un caso che i bambini siano in assoluto le persone più veloci a imparare la lingua. Per memorizzare i vocaboli faremo sempre associazioni di immagini procedendo non in modo casuale ma osservando una regola che chiameremo Pav, paradosso azione vivido».

20/80

La regola alla base del corso è che solo il 20 per cento delle azioni svolte porta all’80% del risultato (tipo i vestiti nell’armadio, il 20% è quello che si indossa l’80 % delle volte). Fondamentale dunque focalizzarsi su quel 20% formato dalle priorità senza disperdere tempo ed energia su ciò che prioritario non è. Il calendario delle uscite prevede una guida a settimana, il giovedì, a un euro più il prezzo del giornale fino al 20 agosto. Come dice l’autore, “Enjoy your journey”. E sarà un viaggio, vi promettiamo, molto divertente. La guida, cinque uscite, costa un euro, in abbinata con L’Unione Sarda o Il Sole 24 Ore.

(Unioneonline)

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