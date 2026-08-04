Da una decina di giorni proseguono i lavori in via Galvani a Cagliari, e con il cantiere continuano anche i disagi alla mobilità. La corsia che porta in viale Marconi è stata chiusa e gli automobilisti, tra slalom e traffico, sono costretti a trovare vie alternative per fare inversione di marcia o per raggiungere la grossa arteria cittadina. Il motivo è la riparazione di una condotta fognaria da parte di Abbanoa a ridosso dell’incrocio con via Mercalli. Tra vetture ignare che imboccano la strada nel senso sbagliato e il passaggio della metro, nelle ore di punta il crocevia si congestiona creando non poche difficoltà a chi transita nella via.

Ma per chi vive e lavora in via Galvani il problema riguarda per lo più via Mercalli. «Finché non metteranno mano alla via ci sarà sempre caos», spiega Valentina Gaviano del bar Riva del Sole, a poche decine di metri dalle rotaie. «A peggiorare la situazione con i lavori è l’assenza di segnaletica orizzontale, e chi arriva da viale Marconi per avere un po’ di visibilità è costretto a iniziare la curva sulle rotaie della metro». Gaviano aggiunge, al di là del traffico congestionato, il cantiere non interessa direttamente l’attività, ma «basta rimanere due minuti per vedere il disastro».

Negli scorsi giorni si è inoltre rotto un cavo della fibra ottica causando disagi ad alcune attività della zona.

Da Abbanoa fanno sapere che l’intervento, che riguarda un’area di 80 metri, prevede la sostituzione della condotta fognaria. «Su quel tratto stradale veniva deviato il traffico nel periodo di lavori in viale Marconi, e a causa dell’eccessivo peso, la condotta si spaccava continuamente», spiega il gestore. «Per questo abbiamo deciso di rimetterla a nuovo». E sulla fibra: «Il cavo era posato a soli 10 centimetri per questo si è rotto. Gli operatori hanno risolto il problema il giorno stesso». I lavori, secondo le previsioni di Abbanoa, dovrebbero concludersi entro la prossima settimana.

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