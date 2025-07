Rose Villain torna in Sardegna con “The radio trilogy tour”. Il 16 agosto la popstar milanese si esibirà a Dorgali, a partire dalle 22, nel concerto che chiuderà la quattro giorni del Ferragosto dorgalese.

Dopo i precedenti di Arbatax, Olbia (al Red Valley, l’anno scorso e nel 2023) e Villasimius, la trentacinquenne cantautrice, nota nella scena urban per aver collaborato con i principali artisti della categoria, e considerata una delle voci più potenti e originali della scena musicale italiana contemporanea, ritrova l’Isola con un live in cui proporrà anche i brani del suo ultimo album (terzo in studio) “Radio Vega”, uscito a marzo e anticipato dal singolo “Fuorilegge”, pubblicato il 12 febbraio in concomitanza con la partecipazione (la seconda in carriera) al Festival di Sanremo.

Nel disco, che completa la trilogia avviata con “Radio Gotham” (che contiene, tra gli altri brani, “Lamette” feat. Salmo) e “Radio Sakura” (con cui si è imposta al grande pubblico), Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, collabora con Guè, Lazza, Geolier e Fabri Fibra.

