Tutto pronto a Fertilia per il Grand Prix Weekend organizzato dal Centro commerciale naturale di Fertilia e dalla Asd Valverde con il patrocinio e contributo di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Parco di Porto Conte e Coldiretti. Si parte venerdì 4 luglio, con una serata dedicata alla musica voluta dal CCN di Fertilia, Alle 19, ad aprire sarà Dj Daniele, mentre alle 21 sarà il momento dei Queen in Rock, che porteranno sul palco tutta la potenza e l’energia dei leggendari Queen. Infine, dalle 22.30, a chiudere la serata, la grande Dj Diva, pronta a trasformare piazza San Marco in una pista da ballo sotto le stelle.

Stelle che continueranno a brillare anche il giorno dopo con Fertilia che diventerà il “Red Carpet” della ventiduesima edizione del Grand Prix Corallo. Piazza San Marco si trasformerà in un teatro all'aperto per uno degli eventi più attesi dell'estate algherese che vedrà salire sul palcoscenico personaggi popolari del cinema, della televisione, della musica, ma anche della cultura, della scienza e dello sport. Il Grand Prix Corallo è rappresentato da una scultura dell'artista Mario Nieddu e a ritirare l’ambito riconoscimento, nella serata di sabato 5 luglio, dalle 21, saranno: Gavino Sanna, creativo di origini sarde, celebre a livello internazionale; Tommaso Ghidini, ingegnere protagonista dei più prestigiosi programmi aerospaziali al mondo e alto funzionario dell'Agenzia Spaziale Europea; Sabina Stilo, conduttrice di Rai Isoradio; Anna Mazzamauro, attrice tra le più apprezzate, con la quale sarà ricordato il primo film della serie Fantozzi a 50 anni dalla sua uscita; Alice Maselli, giovane attrice emergente il cui esordio cinematografico arriva nel 2017 con il film Come un gatto in tangenziale, di Riccardo Milani accanto a Paola Cortellesi e Antonio Albanese; Veronica Voto, giornalista tra i volti più noti e apprezzati di Sky Tg24; Silvia Mezzanotte, una delle voci più apprezzate della musica italiana nel mondo, che delizierà il pubblico presente con alcuni tra i più grandi successi dei Matia Bazar; Lorenzo Santamaria, cantautore maiorchino famoso in Spagna e nei Paesi latino americani. Il premio speciale “Vanni Sanna” quest'anno andrà alla FC Alghero per il suo progetto “Special” con padrino Gianfranco Zola. Tra i premi speciali, quelli al presidente della FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) Bastianino Mossa e ai catalani Joan Mayoral e Rosalia Jané, marito e moglie che da quasi 50 anni trascorrono le vacanze ad Alghero. Tra i protagonisti della serata anche il cantante statunitense Ronnie Jones e la cantante algherese Aurora Bassu che aprirà lo spettacolo con un omaggio alla città di Alghero. A condurre lo spettacolo saranno Claudio Lippi, volto storico della televisione italiana, e Nicola Nieddu, ideatore del premio. L'organizzazione è curata, come sempre, dalla Asd Valverde del presidente Costantino Marcias: <ringrazio come sempre l'amministrazione comunale di Alghero con in testa il sindaco Cacciotto per il sostegno, la Fondazione Alghero con il presidente Porcu e lo staff che si è impegnato particolarmente, poi il Parco di Porto Conte e il presidente Orrù. Ovviamente un ringraziamento anche a tutti quegli sponsor che ci sostengono: Agenzia Valverde, Coldiretti, Sella e Mosca, Accademia Olearia, supermercati Coop, ristorante Rafel, Nemea Sistemi, Gin Soero e vivaio Floreluna. In particolare il CCN di Fertilia e la sua presidente Anna Sigurani>. Soddisfatta anche la presidente del CCN Fertilia:<Ospitare il Grand Prix Corallo è per noi motivo di immenso orgoglio, – ha commentato Anna Sigurani – è la prova che Fertilia ha un potenziale enorme, non solo come custode della memoria, ma come centro propulsore di cultura e grandi eventi. Siamo pronti ad accogliere questa manifestazione e a mostrare la nostra proverbiale ospitalità>.







