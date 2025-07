Curata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna (ABNO) è pronta al via l’edizione estiva del Festival "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo (nei luoghi del vino).

Anche in questa edizione il grande jazz incontra il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche con tre concerti con visite guidate e degustazioni che vedranno protagonista, tra luglio e agosto, il Blue Note Brass Sextet plus drums, uno degli ensembles più attivi in capo all’ABNO. La formazione è costituita da un quintetto di ottoni ed un sassofono: (Massimo Carboni sax tenore, Francesco Lento e Luca Uras tromba, Gavino Mele corno, Salvatore Moraccini trombone, Roberto Greco tuba) e batteria (Luca Piana).

Si parte il 10 luglio presso le Tenute Gregu di Calangianus, seconda tappa il 24 alla Cantina Li Duni di Badesi e chiusura il 1° agosto al Museo del Vino di Berchidda.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 20.30 e saranno preceduti alle 18.30 dalle visite guidate.

