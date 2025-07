Torna a brillare la stella degli Oasis nella notte di Cardiff, coi fratelli Liam e Noel Gallagher finalmente insieme dopo 16 anni in una reunion storica: sono saliti sul palco uno di fianco all'altro alzando le braccia, mano nella mano, col pubblico in visibilio.

I re del brit-pop hanno incantato con le loro chitarre elettriche e i riff melodiosi i 74 mila spettatori del Principality Stadium col gigantesco tetto chiuso, trasformato da casa del rugby gallese a tempio della musica.

«È bello essere tornati», ha detto Liam durante il primo brano, scatenando altro entusiasmo tra i fan, per poi passare insieme alla band ad un'altra hit, 'Acquiesce', in cui entrambi i fratelli hanno cantato insieme, per seppellire l'ascia di guerra: «Abbiamo bisogno l'uno dell'altro». E poi ancora il frontman, scatenato, ha commosso il pubblico sottolineando, «è passato troppo tempo», in una esibizione che dà l'avvio a un tour mondiale con 41 concerti, fra Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Giappone, Australia e Brasile e oltre 900.000 biglietti già venduti.

Nella scaletta, tutti i maggiori successi della band di Manchester, in un grande ritorno agli anni Novanta.

(Unioneonline)

