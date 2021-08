Addio a Gino Strada, morto all’età di 73 anni.

Era il fondatore di Emergency, ong da trent’anni in prima linea per l’assistenza nei Paesi più poveri.

Medico, filantropo e attivista pacifista - nato a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, il 21 aprile 1948 – aveva dato vita a Emergency nel 1994, con la missione di aprire presidi sanitari nelle nazioni sconvolte da guerra e indigenza, dall’Afghanistan all’Iraq, passando l’Uganda, il Sudan e la Sierra Leone. Una realtà cresciuta nel tempo fino a diventare punto di riferimento per le cure a milioni di pazienti nelle principali zone di conflitto.

Negli ultimi anni si è spesso parlato di una sua possibile discesa in politica, ma Strada ha sempre preferito restare ai margini dell’impegno “ufficiale”, senza mai tirarsi indietro, però, nel dire la sua in occasione delle grandi discussioni in tema di guerra, diritti, migrazioni. Una personalità di riconosciuto impegno – a sinistra e non solo - e statura morale, al punto che sia nel 2015 che in vista del 2022, il suo nome era entrato nella lizza dei papabili per la Presidenza della Repubblica.

Gino Strada a Cagliari, intervista da Giacomo Serreli per Videolina, durante una visita al liceo Dettori (Foto Vincenzo Cucuzza)

La notizia ha suscitato grande cordoglio. "Ci ha colto tutti di sorpresa, lasciateci riprendere dal dolore", il primo commento della presidente di Emergency Rossella Miccio.

"Amici, il mio papà Gino Strada non c'è più. Io vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui, con la ResQ - People saving people (una delle navi impegnate nel salvataggio dei migranti, ndr), dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma. Abbracci forti a tutte e tutti", ha detto invece la figlia di Strada, Cecilia.

Tra i primi a piangere Strada, Pietro Grasso, senatore di Leu ed ex presidente del Senato: "Mentre i talebani avanzano in Afghanistan arriva la triste notizia della morte di Gino Strada. Ha fondato Emergency per curare le ferite e le vittime di tutte le guerre, ha tenuto alto il nome dell'Italia nel mondo e non si è mai tirato indietro di fronte alle difficoltà nel nostro Paese e all'estero. Un abbraccio affettuoso e commosso a Cecilia e a tutti coloro che lavorano o fanno volontariato per Emergency”, ha scritto sui social.

"Difendere l'uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai", ha invece scritto su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza.

E poi Beppe Sala, sindaco di Milano: "Se ne è andato un caro amico, Gino Strada. Gli volevo bene e lui ne voleva a me. In giugno avevo celebrato il suo matrimonio con la dolce Simonetta, una cerimonia riservata come loro desideravano", ha detto il primo cittadino milanese. "Di Gino – ha aggiunto – si può pensare quello che si vuole, ma una cosa è certa: ha sempre pensato prima agli altri che non a se stesso. Mi e ci mancherai".

"Da oggi l’Italia è più povera”, ha twittato invece il segretario del Pd, Enrico Letta.

Un ricordo di Strada anche da Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: "Una vita dedicata agli altri, e soprattutto ai più fragili e vulnerabili. Un esempio costante, concreto di autentica solidarietà e rara umanità. Una perdita inestimabile”.

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/l.f.)

