Ariete – Nulla oggi vi fermerà da concedervi del meritato relax. Che sia al mare o in città, non ci sarete per nessuno.

Toro – Sentite il bisogno di dedicare del tempo alla famiglia. Organizzate un’attività di gruppo!

Gemelli – Per rendere speciale questo sabato di inizio luglio, perché non mettere in cantiere un nuovo hobby?

Cancro – Ricordatevi che è fondamentale ascoltare il proprio corpo: se sentite il bisogno di fermarvi, fatelo ora!

Leone – Arrivati a questo punto dell’anno avete solo le vacanze in mente. Ritagliatevi un’ora di tempo per riposare.

Vergine – Potreste soffrire di un po’ di malinconia, ma evitate di farvi condizionare troppo. Migliorerà presto!

Bilancia – Invece di pensare sempre a cosa devono o non devono fare gli altri, iniziate a pensare di più a voi stessi!

Scorpione – Basta preoccuparvi per questioni che sono fuori dal vostro controllo. Lasciatevi un po’ trasportare...

Sagittario – Cercate di trattenere i commenti, al contrario potreste dar vita a una discussione poco piacevole con un amico.

Capricorno – Dei progetti importanti, che potrebbero cambiare la vostra vita, sono dietro l’angolo. Godetevi l’emozione!

Acquario – Avete trascurato le amicizie negli ultimi tempi. Perché non organizzare un pranzo o un aperitivo?

Pesci – Potreste andare incontro a una discussione con il partner, che si risolverà per fortuna già verso sera.

