Al via lo spoglio per le elezioni comunali. Sono 27 i centri sardi che hanno votato per scegliere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Cinque quelli con più di 15mila abitanti e con la possibilità di ballottaggio (che si terrà il 22 e 23 giugno) se uno dei candidati non dovesse superare il 50% dei voti. Sono Cagliari, Sinnai, Monserrato, Sassari, Alghero. Tra questi, va escluso il ballottaggio ad Alghero, dove sono solo due i candidati in corsa.

Gli altri centri al voto: Onanì, Sarule, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Castelsardo, Illorai, Putifigari, Sorso, Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi. Cinque i comuni con un unico candidato in cui si è raggiunto il quorum: a Golfo Aranci è stato eletto Giuseppe Fasolino, a Villagrande Strisaili Alessio Seoni, a Ortueri Francesco Carta, a Villanova Monteleone Quirico Meloni, a Serrenti Pantaleo Talloru.

Tutti gli aggiornamenti in diretta:

Cagliari, le prime proiezioni Rai

Nella prima proiezione per le comunali di Cagliari del Consorzio Opinio per la Rai, Massimo Zedda è al 58,6%, Alessandra Zedda al 35,8%, Giuseppe Farris al 2,5 e Claudia Ortu all’1,9%. Nessuna rivelazione per Emanuela Corda.

San Gavino, le prime proiezioni

A un’ora dall’inizio dello spoglio con meno di 800 schede scrutinate, le prime proiezioni elaborate grazie ai dati raccolti dai candidati negli otto seggi di San Gavino Monreale danno in testa con il 40% dei voti la lista numero 2 guidata da Stefano Altea, seguita da vicino dalla squadra di Bebo Casu che si attesta intorno al 36% e da Nicola Ennas a capo della lista numero 3 che per ora è ferma al 23. (Mariella Careddu)

Alghero, affluenza al 58,60%

Al via lo spoglio nelle 52 sezioni di Alghero. 23095 i votanti (affluenza al 58,60%) che nel fine settimana si sono recati alle urne per scegliere il futuro sindaco tra le candidature di Raimondo Cacciotto (Campo largo – centristi) sostenuto da otto liste: Alleanza Verdi Sinistra, Futuro Comune, Noi Riformiamo Alghero, Città Viva, Partito Democratico, Orizzonte Comune-Podemos, Alghero al Centro e Movimento 5 Stelle e Marco Tedde (Centrodestra, civico, sardista), supportato da sei liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Psd'az, Udc-Patto per Alghero, Prima Alghero - Azione DDI. Le operazioni di scrutinio sono iniziate alle 14. (Caterina Fiori)

A San Gavino è sfida tra Casu, Ennas e Altea

È iniziato puntuale alle 14 a San Gavino lo spoglio che consegnerà al paese il nuovo sindaco. In corsa Bebo Casu, insegnante, Stefano Altea, avvocato, e Nicola Ennas, consulente. Sono otto in tutto le sezioni nelle quali gli elettori hanno espresso le proprie preferenze per la successione all’uscente Carlo Tomasi. (Mariella Careddu)

