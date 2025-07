Si è tenuta oggi, nella sala della Cooperativa sociale “Il Seme” a Santa Giusta, l’assemblea degli iscritti del Partito Progressista. L’incontro ha segnato un passaggio importante nella vita interna della formazione politica, con l’approvazione all’unanimità della nuova composizione del Comitato esecutivo, organismo dirigente regionale.

Alla guida, confermato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda in qualità di presidente del partito. Accanto a lui, una squadra che si arricchisce di nuove presenze distribuite in modo più omogeneo su tutta l’Isola, in particolare nelle circoscrizioni di Nuoro e del Medio Campidano, aree dove la formazione ha ottenuto risultati significativi nelle recenti tornate elettorali.

Il nuovo Comitato comprende figure di spicco come la deputata Francesca Ghirra, i consiglieri regionali Francesco Agus, Ivan Pintus, Gianfranco Satta, e l’ex senatore Luciano Uras, oltre a numerosi altri rappresentanti politici, amministratori locali e attivisti.

Durante l’assemblea, il gruppo dirigente ha espresso pieno sostegno all’iniziativa del capogruppo in Consiglio regionale Francesco Agus.

A margine dell’assemblea si è svolta anche la prima riunione operativa del nuovo Comitato esecutivo, che ha nominato Matteo Massa nuovo tesoriere e rappresentante legale del partito, subentrando a Gianfranco Satta.

Il Partito Progressista guarda ora al suo Congresso d’autunno, occasione in cui si discuteranno anche i rapporti con le altre forze dello schieramento democratico e progressista sardo. L’obiettivo dichiarato è costruire una convergenza più ampia, includendo anche esperienze civiche, ambientaliste, autonomiste e identitarie.

(Unioneonline/Fr.Me.)

