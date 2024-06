Il grande viavai nei seggi di Sarule è cominciato già dalla giornata di sabato, consolidandosi ieri con oltre l’80% di votanti. Alle 17 di oggi la conferma della vittoria di Maurizio Sirca, a capo della civica “Sarule Pro Tottus”, staccando di 263 voti il primo cittadino uscente, Paolo Ledda di “Sa Comuna”.

Ben 628 le preferenze della compagine guidata da Sirca, graduato di 44 anni dell’Aeronautica Militare, 365 quelle dello sfidante, il geometra Paolo Ledda (62).

Già ufficializzati i nomi degli eletti in consiglio comunale. Ad accompagnare il neo sindaco tra i banchi della maggioranza: Marco Pinna, Piergiuseppe Crudu, Maria Francesca Marratzu, Alessio Cheri, Giovanna Piredda, Marcella Puddu, Barbara Brundu. All’opposizione oltre a Ledda, Giuseppe Ladu, Rosalia Moro e Michele Mastio.

«Ringraziamo tutta la comunità per averci sostenuto in massa», dice Maurizio Sirca, «ma soprattutto per la bella partecipazione democratica al voto. Una volta concluse le pratiche di rito e insediati, partiremo subito dai temi più importanti, ad iniziare dall’arredo urbano, viabilità urbana e rurale. Non dimenticando la programmazione degli eventi estivi e autunnali. Lavoreremo per il bene di tutto il paese, auspicando in un proficuo dialogo con i colleghi eletti in minoranza».

Così Paolo Ledda, che commenta: «Prendiamo atto dell’esito del voto e già da domani ci impegneremo per lavorare con passione e determinazione, attraverso un’opposizione attenta e vigile sui vari temi. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto sostenerci. Al neo sindaco Sirca e alla sua squadra, rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro».

Giorgio Ignazio Onano

