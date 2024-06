Ormai è fatta, ad Alghero i festeggiamenti sono già iniziati. Ormai il distacco dall’avversario è notevole: Cacciotto non aspetta e celebra la vittoria a urne aperte. 21 le sezioni già scrutinate su 52, con 6533 voti a suo favore contro i 5404 di Tedde.

Il nuovo sindaco in pectore è arrivato nella sede elettorale con l’assessore regionale Piu, accolto dagli applausi e dai complimenti di sostenitori e cittadini. Già arrivata la chiamata da Tedde, che si è complimentato con lui per il risultato raggiunto. «Cerchiamo di fare la squadra di Giunta in tempi rapidissimi perché è necessario mettersi al lavoro da subito – ha detto Cacciotto ai microfoni dei giornalisti –. Appena ci sarà la proclamazione sarò negli uffici, non vedo l’ora di incontrare i dipendenti comunali e di iniziare a lavorare con loro».

La festa, iniziata già alle 18.40, segna la fine della corsa a due al Municipio nella cittadina catalana.

© Riproduzione riservata