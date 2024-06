Si profila il bis per Federico Demelas, sindaco uscente del Comune di Sorso, che nelle prime sei sezioni su 13 sta raddoppiando l’avversaria dem Maria Giovanna Delrio.

Alla guida della lista civica “Progetto Sorso 2030”, dove compare tra gli aspiranti consiglieri anche l’esponente del consiglio regionale, Antonello Peru, ex amministratori, come l’assessore allo Sport, Federico Basciu, per ora in pole position tra le preferenze dei candidati.

Nelle due giornate di voto l’affluenza si era chiusa con il 57,17% , ovvero 7.276 votanti su 12.754 elettori.

© Riproduzione riservata