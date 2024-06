Giuseppe Mascia è il nuovo sindaco della città di Sassari. Lo spoglio elettorale si è appena concluso decretando il trionfo del candidato del Campo Largo che ha superato la soglia del 51%.

Impressionante il distacco dal secondo classificato, Nicola Lucchi, leader dei Civici che ha raccolto meno della metà delle preferenze nelle 140 sezioni scrutinate.

Una vittoria schiacciante che sorprende, in parte, per le proporzioni perché la partita, almeno con Lucchi e Gavino Mariotti, frontman del centrodestra, sembrava più in equilibrio.

Entusiasmo alle stelle nella sede Pd di viale Mazzini, gremita in ogni spazio.

© Riproduzione riservata