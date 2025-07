La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde incrementa i consensi ottenuti nel giorno delle elezioni a fine febbraio 2024, quando aveva vinto con il 45,4% delle preferenze. Ora sale dell'1,1% al 46,5%, ma si piazza solo al 15esimo posto tra i 18 governatori inseriti nella classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

La pentastellata è settima, seconda tra i governatori del centrosinistra, per aumento del consenso rispetto al giorno delle elezioni.

Quanto ai sindaci sardi, per trovarne uno bisogna arrivare al 34esimo posto dove c’è Massimo Mascia (Sassari), con il 55% dei consensi, +3,9 in un anno. Ex aequo con lui Massimo Zedda, che però ha perso più del 5% dei consensi dal giorno delle elezioni, in cui era al 60,3%.

Al 59esimo posto, sempre per il centrosinistra, Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, che perde il 12,8% passando dal 65,8% al 53%, mentre all'84esimo posto c’è Massimiliano Sanna (Oristano), che guida una giunta di centrodestra: anche per lui un calo, del 5,2% (dal 54,2% al 49%). Non compare in classifica Nuoro, dove le elezioni si sono tenute a inizio giugno 2025 e dove ha vinto il pentastellato Emiliano Fenu.

Le classifiche

Sul fronte dei Governatori si conferma al primo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, seguito dal veneto Luca Zaia.

Alberto Cirio, Governatore del Piemonte, conquista la medaglia di bronzo completando un podio monopolizzato dal centrodestra del Nord. Al quarto posto, invece, il governatore di centrosinistra della Toscana Eugenio Giani che vede crescere il proprio consenso di 6,5 punti sull’anno scorso e di più del 13% sul 2023. I numeri premiano anche Francesco Acquaroli nelle Marche: con un salto del 7,5% sul 2024.

Per quel che riguarda i sindaci, guida Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), al secondo posto si piazza Michele Guerra (Parma), vincitore lo scorso anno. Chiudono il podio, alla pari, Vito Leccese, alla sua prima prova nel Governance Poll dopo l’elezione lo scorso anno a sindaco di Bari, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, frequentatore abituale delle vette della classifica (nel 2024 era secondo), che ora è anche presidente dell’Anci. Agli ultimi posti i sindaci delle città del Sud, mentre per quel che riguarda Milano, Giuseppe Sala risale di dieci posizioni arrivando al nono posto.

Il metodo

Va ricordato che il Governance Poll non è un sondaggio elettorale, ma una rilevazione che misura la disponibilità a rivotare sindaci e presidente delle Regioni in carica, senza proporre candidati alternativi. Un sondaggio, dunque, che misura il gradimento di sindaci e governatori in carica.

(Unioneonline)

