Dati ancora molto parziali da Sinnai, dove tuttavia si sta profilando un netto successo per il campo largo e per la sua candidata sindaca Barbara Pusceddu. In una delle sezioni più popolose, la numero uno, in via Perra, nel seggio più vicino al municipio, su 500 schede scrutinate 310 sarebbero per Pusceddu.

In altre sezioni il margine sarebbe ancora più sostanzioso. Ottimismo trapela dalla coalizione di centro sinistra, dove viene ormai data per più che probabile la vittoria al primo turno.

Un ottimismo giustificato dai distacchi assai ampi nei confronti di Aurora Cappai, la candidata sostenuta da un polo civico che comprende però anche la lista di Forza Italia.

Al momento nel centro sinistra la lista che sembra raccogliere più preferenze e quella dei Progressisti, seguita dal Partito democratico. Terzo, con distacco, il candidato Aldo Lobina, sostenuto da una sola lista.

AGGIORNAMENTO DELLE 17,15

Con quattro sezioni scrutinate su 16: Pusceddu 1.189 voti (65,22%), Cappai 513 voti, (28,14%) e Lobina 121 (6,64%)

