Spoglio finito a Golfo Aranci, 1.315 schede scrutinate, le preferenze dei cittadini nel paese gallurese alla lista SìAmo Golfo Aranci Rudalza, unica in corsa a sostegno di Giuseppe Fasolino, vanno al consigliere uscente, Giuseppe Langella, fedelissimo del neo sindaco, che siederà per la sesta volta tra i banchi del Consiglio comunale, già vicesindaco nell'attuale consiliatura guidata da Mario Mulas, e che con 218 voti è il più votato tra i dodici candidati.

Seguono Mario Fasolino, con 215 voti, ex comandante della Polizia locale, e Manuel Derosas, classe 1986, alla sua prima esperienza politica con 158 voti.

Giuseppe Fasolino, che sfidava l'astensionismo, ieri ha battuto il quorum in tempi record e indosserà la fascia tricolore per la terza volta, ha guidato il suo paese per dieci anni, fino al 2019 quando è volato a Cagliari dove è stato vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione e attualmente è consigliere di minoranza.

© Riproduzione riservata