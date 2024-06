Procede con lentezza lo spoglio delle schede elettorali per le comunali di Sassari. In via Wagner, sede operativa del servizio, sono arrivati i primi plichi e si sta procedendo con un iniziale conteggio che, per adesso, premia nelle sette sezioni scrutinate il candidato sindaco Giuseppe Mascia, leader del Campo Largo, con una percentuale del 50% delle preferenze.

Poco più indietro Nicola Lucchi, alfiere dei Civici, al 26%. Dietro di loro Gavino Mariotti, in testa al Campo Largo, con il 16%.

Fanalini di coda i due outsider Mariano Brianda, fondatore della Costituente per Sassari, e Giuseppe Palopoli con la lista Svegliati Sassari.

