Costante il distacco di circa dieci punti tra Raimondo Cacciotto e Marco Tedde, i due candidati sindaci di Alghero, man mano che le operazioni di scrutinio vanno avanti nelle 52 sezioni.

Al momento, con una decina di seggi già chiusi, Cacciotto avrebbe incassato circa 4600 preferenze (55 per cento), contro le 3700 di Tedde (45 per cento). Nel quartier generale del Campo Largo, in via XX Settembre, candidati e simpatizzanti stanno assistendo alla proiezione dei risultati con ottimismo e speranza.

Meno entusiasmo, per ora, e atteggiamento prudenziale, nella sede di Forza Italia, in via Vittorio Emanuele, dove l’aspirante sindaco Marco Tedde sta seguendo le operazioni di spoglio in compagnia dei suoi sostenitori.

© Riproduzione riservata