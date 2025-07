«Questo genere di classifiche non mi interessa: ricordo ancora il caso Fassino all'epoca in cui amministrativa il Comune di Torino: risultava primo, ha perso le elezioni. Ma visti i toni trionfalistici è bene riportare tutti con i piedi per terra: la presidente Alessandra Todde è per gradimento quart'ultima in Italia e il 53,5% dei sardi non la rivoterebbe».

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga, commenta così i dati rilevati dal Sole 24 Ore sul consenso dei governatori italiani. Un esito che l’entourage della presidente ha letto positivamente, visto che l’indicatore fa registrare un gradimento di 1,1% in aumento, anche se piazza Todde al quart’ultimo posto.

«Nessuna meraviglia, dopotutto se dopo un anno e mezzo di legislatura si è in ritardo su tutto e tutti i problemi ereditati stanno peggiorando era difficile prevedere un risultato migliore», aggiunge il meloniano, che conclude: «L'effetto social per manipolare l'opinione pubblica non basta, la Todde è una brava influencer che raccoglie like, ma governare una Regione è altra cosa».

