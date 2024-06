Al via dalle 14 lo spoglio per le elezioni comunali.

Sono 27 i centri sardi che hanno votato per scegliere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Cinque quelli con più di 15mila abitanti e con la possibilità di ballottaggio (che si terrà il 22 e 23 giugno) se uno dei candidati non dovesse superare il 50% dei voti. Tra questi, va escluso il ballottaggio ad Alghero, dove sono solo due i candidati in corsa.

Di seguito l’elenco dei Comuni al voto, dei candidati e dei sindaci eletti.

Cagliari: Unico centro per cui sono disponibili gli exit poll curati per la Rai da Opinio Italia. E si profila una vittoria netta al primo turno per il candidato del campo largo Massimo Zedda, dato tra il 59 e il 63%. Alessandra Zedda del centrodestra fra il 31% e il 35%, seguono Giuseppe Farris (civico) tra il 2,4% e il 4,5% e Claudia Ortu (Potere al Popolo) tra lo 0,5% e il 2,5%. Nessuna rilevazione per Emanuela Corda.

Monserrato: La sfida è tra Tommaso Locci (sindaco uscente, civico), Valentina Picciau (M5s e Progressisti), Efisio Sanna (Pd) e Alberto Corda (centrodestra).

Sinnai: I candidati sono Maria Barbara Pusceddu per il campo largo, Aldo Lobina (civico) e Aurora Cappai (Forza Italia + civici).

Alghero: Sfida a due, contrapposti Marco Tedde per il centrodestra e Raimondo Cacciotto per il campo largo.

Sassari: Cinque i candidati sindaci. Gavino Mariotti per il centrodestra, privo dei centristi ma con Azione; Giuseppe Mascia per il campo largo; i civici Mariano Brianda, Giuseppe Palopoli e Nicola Lucchi, sostenuto da Sardegna al Centro 20Venti.

Calasetta: La sfida è tra Antonio Puggioni, Silvano Farris e Agostino Armeni.

Esterzili: Sfida a due tra Renato Melis e Isabella Boi.

Genoni: Gianluca Serra contro Benedetto Roccotelli.

Guasila: Paola Casula sfida Giantonio Orrù.

Samatzai: Enrico Cocco sfida Nicola Piga.

San Gavino Monreale: Sono tre i candidati, Stefano Altea, Bebo Casu e Nicola Ennas.

Sant’Anna Arresi: Paolo Luigi Dessì contro Maddalena Garau.

Serrenti: Già eletto sindaco Pantaleo Talloru, quorum superato. Era l’unico candidato.

Bosa: I tre candidati sono Giuseppe Ibba, Alessandro Campus e Alfonso Marras.

Magomadas: Sfida a due tra Emanuele Cauli e Angelo Masia.

Sini: Elio Simbula contro Andrea Carracoi.

Sorradile: Sfida a due tra Giampaolo Loi e Massimo Zaru.

Onanì: Clara Michelangeli sfida Matteo Zoroddu.

Ortueri: Confermato il sindaco uscente Francesco Carta, era l’unico candidato. Superato il quorum del 40%.

Sarule: Sfida a due tra Paolo Ledda e Maurizio Sirca.

Villagrande Strisaili: Confermato con il superamento del quorum l’unico candidato, il sindaco uscente Alessio Seoni.

Castelsardo: Antonio Maria Capula sfida Maria Lucia Tirotto.

Golfo Aranci: Giuseppe Fasolino, consigliere regionale e unico candidato, è stato eletto sindaco con il superamento del quorum del 40%.

Illorai: Gianluca Grande sfida Sebastiano Titino Cau.

Putifigari: Sfida a due tra Giacomo Contini e Antonella Contini.

Sorso: Fabrizio Demelas contro Maria Giovanna Delrio.

Villanova Monteleone: Vinta la sfida contro il quorum da Quirico Meloni, che è il nuovo sindaco del paese.

